Dopo il 4° posto di Valentino e il 3° di Vinales le Yamaha puntano a confermare ad Aragon i passi avanti dimostrati a Misano, come conferma il Dottore: "La pista è bella, ma è una delle più difficili per me e negli ultimi anni anche per la Yamaha, anche nel 2018 il GP è stato molto duro. Sarà un weekend importante per capire se riusciremo a essere più competitivi del passato, anche attraverso i progressi fatti nella seconda metà della stagione". I punti cruciali? "In rettilineo la nostra velocità massima non è fantastica, ma non è lì che si fa la differenza. E’ più in accelerazione in curva e nella gestione delle gomme. Nelle ultime gare da questo punto di vista siamo migliorati, Aragon sarà un banco di prova molto interessante per noi". Al termine del mondiale mancano 6 gare: "Aragon e Valencia sono quelle sulla carta più difficili per noi, vedremo come andrà".