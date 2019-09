4 successi in MotoGP, gli ultimi 3 consecutivi: Marquez ad Aragon è a casa sua più che in ogni altra pista spagnola e la Honda ne ha vinte 6 negli ultimi 9 anni. Oltre al sette volte campione del mondo, solo Lorenzo tra i piloti in attività è salito sul gradino più alto del podio in top class al Motorland, ma il maiorchino è convalescente e lontano dalla miglior forma. Jorge si è fatto male proprio l'anno scorso qua ad Aragon, e da allora ha corso solo 11 dei 19 gran premi in calendario, aggiungendo altri 2 infortuni al proprio storico e la miseria di 27 punti senza nessun podio.

Quartararo al contrario è sempre più sulla cresta dell'onda: a Misano ha conquistato il quarto podio stagionale, lo stesso numero delle coppe messe in bacheca nelle 4 stagioni precedenti tra Moto3 e Moto2. Il francese più di Vinales sembra essere l'antagonista principale di Marquez: Maverick non è mai andato oltre il quarto posto in classe regina al MotorLand e anche gli italiani hanno sempre faticato. Dovizioso e Rossi sono le eccezioni, con 5 podi in due: Valentino è arrivato tre volte terzo; Andrea vanta un ulteriore terzo posto sempre in Yamaha ai tempi di Tech3, mentre la piazza d’onore del 2018 è il miglior risultato per i nostri piloti in classe regina.