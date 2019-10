Primo match point per chiudere i conti e festeggiare il proprio ottavo titolo nel Motomondiale, il sesto in MotoGP: weekend decisamente importante, per Marc Marquez, a Buriram. "In Aragona è stato bellissimo vincere di fronte al pubblico di casa. Ora voglio trasportare tutta quella stessa energia e quella stessa fiducia in Thailandia, con l'obiettivo di ripetere quelle prestazioni. Il nostro approccio non cambia, lavoreremo duramente da subito per arrivare a domenica nelle migliori condizioni", dichiara Marquez, leader della classifica con 98 punti di vantaggio su Dovizioso, a 4 gare dal termine.

Stagione diversa rispetto a quella del compagno di squadra per Jorge Lorenzo, ancora a caccia del feeling giusto con la sua Honda: "L'anno scorso ero caduto, non era stato di certo il mio miglior GP. Ma quanto fatto da Marc nel 2018 dimostra che la moto su questo tracciato può andare forte, spero sia un weekend positivo per noi, non vedo l'ora di cominciare. Nelle libere in Spagna ero migliorato, vogliamo confermare i passi avanti a Buriram".