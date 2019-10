Danilo Petrucci presenta il nuovo sito skysport.it

La Ducati ha fornito a Sky uno “special guest” d’eccezione per presentare il nuovo sito skysport.it. Danilo Petrucci, nel video con Sandro Donato Grosso, dà il benvenuto alla nuova casa digital di Sky Sport, elencando tutte le novità e i contenuti a disposizione per gli appassionati di motori: “Tutti gli highlights del Motomondiale, i liveblog di tutti i GP, le fotogallery, i risultati e naturalmente le classifiche… siamo qui per quello!”, spiega il pilota ufficiale Ducati. E anche noi di skysport.it saremo sempre qui per raccontarvi in diretta tutte le emozioni della MotoGP, con la novità di un sito completamente rinnnovato