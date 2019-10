Marquez: "In team con Zarco? C'è già Jorge"

Anche Marc Marquez ha detto sull'arrivo di Zarco in LCR: "Ho visto Johann due giorni fa. Per lui è una buona opportunità, è stata una scelta di Honda visto i dolori alla spalla di Nakagami. Vedremo cosa farà". Sulla possibilità di averlo come compagno di squadra, il catalano è dubbioso: "In Repsol no, c'è Jorge. Per il futuro non lo so, dipende sempre dal livello. Il compagno di squadra è sempre di un alto livello".