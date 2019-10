In Giappone, sul circuito di Motegi, la Honda si prepara per la gara di casa. Per l'occasione, c'è stato il confronto tra la moto del 2019, di Marquez, e la prima, storica, scesa in pista nel Motomondiale. Di fronte a Jim Redman, storico pilota del team negli anni '60, MM93 ammette: "Quella moderna è più bella. Ma lo spirito rimane lo stesso. Anzi, prima un pilota faceva più cose"

