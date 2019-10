Fabio Quartararo si conferma tra i piloti più veloci anche in Giappone. Il francese è stato il migliore nel venerdì di Libere a Motegi, mostrando sempre più confidenza con la propria Yamaha. Un feeling di cui il giovane pilota parla dopo le due sessioni di prove: "Sicuramente ci sono piste in cui altre moto vanno più forte. Ma io non voglio pensare che una pista possa essere da Yamaha o da Honda". Quartararo esprime molta fiducia per la propria moto: "La Yamaha va bene dappertutto. Dobbiamo mantenere questa motivazione, e dare sempre il massimo".

"Lavorerò sulla moto, e sulla mia guida"

Un discorso concreto ed ambizioso, che porta Quartararo a fare un bilancio in vista del GP di domenica: "Abbiamo fatto fatica nelle FP1, poi nella seconda sessione abbiamo trovato passo e giro veloce". Il francese individua anche i punti sui quali poter migliorare: "Penso che sia molto importante lavorare sulla moto, e ancora di più sul mio stile di guida in ogni pista. Motegi è un circuito che mi piace molto, domani dovremo fare attenzione al tempo".