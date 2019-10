In ombra nel sabato di qualifiche di Motegi, i due piloti della Ducati conservano alcuni dubbi in vista del GP del Giappone, sedicesima prova del 2019. Andrea Dovizioso, settimo in griglia, però, riconosce anche qualche nota positiva: "Non sono stato veloce nella parte bagnata, alla 9, e nella parte finale, la 12, 13 e 14. Alla fine il gap non è neanche così ampio, e per questo mi scoccia ancora di più. Peccato, speriamo che non ci condizioni la gara, perché i forti, quelli col passo buono, sono tutti in prima fila, fino a Vinales quarto". Il 'Dovi', staccato 647 millesimi dal tempo della pole position di Marquez, sa già come affrontare la gara: "Dobbiamo metterci subito nella posizione giusta, perché non siamo messi male. Vediamo domani la temperatura, dovrebbe fare un po’ più caldo. E questo rende più complicato la scelta delle gomme". Proprio questo è il dubbio che più preoccupa il ducatista: "Ieri pomeriggio e oggi abbiamo usato le morbide, ma sono più morbide di quelle dell’anno scorso, quindi non sappiamo se potremo farci la gara. Anche davanti siamo un po’ al limite, tra la media e la morbida. Il feeling non è male, ma il poter stare lì davanti lo capisci solo in gara, purtroppo".