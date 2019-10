Marc Marquez trionfa anche a Motegi. Una dimostrazione di forza, dopo la conquista del titolo in Thailandia, che consente alla Honda di festeggiare la vittoria del Mondiale costruttori. Una vittoria arrivata però in maniera estrema, come ammette lo stesso catalano nel postgara: "Mancava un giro e mezzo e ‘pam’, è venuto l’allarme, mi mancava benzina. Mi dico: “Dai, spingiamo ma non spingiamo”. Ho fatto un giro pulito, senza sbagliare, quello che potevo fare. Eravamo al limite. Quando c’è quell’allarme, puoi fare un giro più piano per chiudere la gara. Quella è venuta a un giro e mezzo, ho spinto fino all’arrivo finale". Una gara giocata molto sulla strategia: "Avevamo pronto anche il set da usare in caso di pista bagnata, per partire dai box con la gomma già pronta. Se Quartararo fosse stato dietro di me, la strategia sarebbe cambiata negli ultimi 10 giri. Sapevo di poter provare ad aprire il gap. Se fossi stato dietro, avrei sfruttato la scia per consumare meno benzina. Ma ero consapevole che con un vantaggio di 2 secondi sarei riuscito ad arrivare fino alla fine".