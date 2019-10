Valentino Rossi ha chiuso con una caduta il suo Gran Premio del Giappone. Il 'Dottore', scivolato a 4 giri dalla fine, nel postgara ha espresso tutta la sua amarezza per il suo weekend a Motegi: "Sono partito non benissimo, però più o meno ero lì in posizione di partenza, ma là dietro la lotta è selvaggia. Alla 5 ci siamo un po’ toccati, e ho perso un po’. Poi ho fatto qualche sorpasso, ma facevo fatica a venire su perché andiamo piano in accelerazione nel dritto. Ho lottato con Petrucci, sorpassi e controsorpassi. Sono stato raggiunto dai piloti con la soft, come Miller. Alla curva 1 non so cosa sia successo, i dati non li ho visti, però devo aver commesso un piccolo errore, mi si è chiusa davanti e sono caduta. Ma oltre la caduta, è stata una gara difficile, sono partito indietro, il mio passo non è stato niente di che. È stata dura". Un GP lontano dalle aspirazione di Valentino: "Secondo me col mio potenziale potevo stare con Rins e Crutchlow, più o meno avevamo quel passo lì. Ma ero già dietro sula griglia. Ho perso tanto al primo giro, e dopo non ero così fantastico per tornare su forte. Il passo è stato costante fino alla fine, ma non veloce come doveva essere".