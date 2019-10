Pol Espargaró: "Le condizioni delle FP3 erano peggiori"

"Le condizioni erano pessime, questo è sicuro. C’era un vento incredibile, ma non più come le FP3, quando io ho girato per 15 giri e nessuno mi ha fermato. Tutti abbiamo girato, e nessuno ci ha detto niente. Abbiamo fatto le prove, e c’era più vento che nelle FP4. Abbiamo tante macchine che misurano il vento, e ce n’era di più. Poi nelle FP4 siamo entrati tutti, e quando è caduto Oliveira tutti si sono spaventati, ma tutti stavano girando in pista. Voglio dire: quando tu vedi che qualcosa è pericoloso, stai nel box, non giri. Quando le condizioni sono miste, per esempio, si rimane ai box. Invece i piloti stavano girando in pista. Possiamo dire che le condizioni erano pericolose, abbiamo girato qua con più vento, e tutta la gente stava girando in pista. Voglio dire: se fosse stato molto pericoloso, la gente sarebbe rimasta ai box, non avrebbe girato in pista, invece in quel momento tutti avevano fatto 10 giri".