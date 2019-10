Dovizioso duro a fine giornata, dopo la decisione della Direzione gara di spostare a domenica le qualifiche di MotoGP, a causa del forte vento. In particolare, il ducatista ha un messaggio per chi voleva continuare a correre (Marquez, Zarco, Pol Espargarò): "La Safety Commission è una Commissione fantastica, anche oggi ci hanno ascoltato, questa è una bella cosa perché abbiamo la possibilità di dire ciò che pensiamo. Ma sto notando sempre di più che molti cercano di spingere sempre verso i propri interessi, per trarne vantaggio. Si dimenticano perché sia stata creata la Safety Commission, ossia per la sicurezza. Servirebbe un feedback obiettivo, cosa che invece non vedo da parte di tutti i piloti. Bisognerebbe essere più tranquilli e prendere le decisioni giuste. Domattina vedremo cosa succederà per le qualifiche, non dipenderà da noi, noi dobbiamo essere coinvolti ma parlare solo di sicurezza, invece poi succede che ognuno tira l’acqua al suo mulino".

Lorenzo: "Giusto non correre, troppi rischi"

"Il vento era fortissimo ma anche irregolare, così diventa molto pericoloso per i piloti di MotoGP perchè si rischia di perdere il controllo della ruota davanti, com'è successo a Oliveira. E' stata presa la decisione più saggia".