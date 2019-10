Miguel Oliveira è caduto nel corso delle FP4 a Phillip Island. Il portoghese è finito a terra a causa delle forte raffiche di vento che hanno spazzato in mattinata il circuito australiano. Dal nostro Sky Tech si può notare come la sua KTM Tech3 venga portata oltre il cordolo esterno all'ingresso della prima curva ed è finito nell'erba: il pilota cade ad oltre 300 km/h. Oliveira ha rimediato, per fortuna, solo qualche contusione e un grosso spavento: verrà valutato nella mattinata di domenica, prima del warm up. La sua caduta è stata la causa scatenante che ha portato alla decisione da parte della Direzione gara, dopo un colloquio con tutti i piloti, di posticipare le qualifiche a domenica mattina.

