Il weekend di Phillip Island potrebbe rivelarsi decisivo per la lotta per il titolo in Moto3, a sognare la festa è Dalla Porta: "Per ora sono molto tranquillo, per me è una gara come altre". Bagnaia: "Pagherei per trovarmi nella sua situazione, è una figata...", Morbidelli: "Gli consiglio di divertirsi e godersi questi momenti fino in fondo".

Il titolo in Moto3 è a un passo, basterà raccogliere 4 punti più di Canet per essere Campione del mondo, ma almeno per ora Dalla Porta non ha il minimo mal di stomaco, nessuna tensione: "Per ora sono tranquillissimo, ancora non è la notte prima della gara! Mi sento in un bel momento, ho tanto feeling con la moto, nella squadra siamo tutti positivi. Non sento pressione, per me è una gare come le altre". La strategia da adottare in un weekend che potrebbe rivelarsi decisivo? "Il mio obiettivo è sempre lo stesso, ossia stare davanti evitando casini, ci proverò anche domenica. La pista mi piace molto, vedremo come andrà con l'incognita meteo".