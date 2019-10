Il Gran Premio d'Australia coincide col ritorno in pista di Johann Zarco, dopo il controverso addio alla KTM. Sul rientro del pilota francese nella MotoGP hanno parlato diversi piloti. Tra questi, c'è chi si aspetta buone prestazioni come Andrea Andrea Dovizioso: "In questo momento può essere più veloce di Lorenzo, premesso che il Lorenzo (che a Phillip Island ha smentito il ritiro a fine stagione) di adesso non è il solito". Anche Valentino Rossi, che aveva espresso parole di stima per lui, è sicuro che Zarco si farà valere: "L'ho visto in grande forma, tranquillo. Anche molto abbronzato, quindi si vede che quest'estate non ha corso, e ha avuto tempo per andare in spiaggia e fare vacanza... L'ho visto molto carico, sicuramente darà il massimo anche perché sa che in queste 3 gare si gioca molto del suo futuro". A fissare obiettivi e attese della Honda per il francese ci pensa in qualche modo Marc Marquez: "Non sarà facile per lui rientrare, ma ho sentito che ha già come obiettivo quello di entrare in top ten. In queste 3 gare per lui è fattibile, e credo lo debba fare, perché nella situazione in cui si trova sa che deve far vedere che si merita una sella in MotoGP. Sicuramente darà il 100%. Consigli? Non saprei, dipende molto dallo stile di guida. In ogni caso è meglio andare piano piano, senza fare un passo avanti subito e poi due indietro".