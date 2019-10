Dopo il rientro nel paddock come sostituto di Nakagami, Zarco commenta il primo dei tre venerdì di prove libere in sella alla Honda LCR, chiuso con il 14esimo tempo nella classifica combinata: "Avrò tempo per lavorare. Ho già fatto qualche step in avanti. Mi serve ritrovare la fiducia da pilota top"

