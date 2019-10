Nella domenica di Phillip Island Lorenzo Dalla Porta potrebbe vincere il Mondiale in Moto3. Un titolo che al nostro Paese manca dal 2004 (trionfo di Dovizioso nell'allora 125). Al pilota italiano basterà conquistare 4 punti in più rispetto al rivale Aron Canet. E in vista di quella che potrebbe essere la sua 'notte prima del titolo', arrivano i consigli di alcuni suoi illustri colleghi, ora in MotoGP: Bagnaia, Morbidelli e Rossi

