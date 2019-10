Vento protagonista nel sabato di Phillip Island: pochi piloti in pista nelle terze Libere di MotoGP, mentre la quarta sessione è stata fermata a 12 minuti dal termine dopo una caduta a 300 km/h di Oliveira, che ha corso grandissimi rischi proprio a causa di una raffica di vento. La Direzione Gara ha deciso di far slittare le qualifiche a domenica: Q1 all' 1.20, Q2 all' 1.45. Alle 3 attenzione all'ora legale: spostate le lancette indietro di un'ora e seguite la gara di Moto3, seguita da quella di Moto2 e di MotoGP (diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno). Ecco il programma completo