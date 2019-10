Le qualifiche di MotoGP, al contrario di quelle di Moto2 e Moto3, sono state spostate a domenica. Una decisione su cui si è espresso con toni decisi Paolo Simoncelli manager del Sic58 Squadra Corse, team della cilindrata più bassa: "Perché Antonelli è caduto a 247 km/h e nessuno ci ha pensato a vedere se tirava vento, la pista era bagnata o c’era dell’olio in pista. Questo non va bene: la Commissione gara serve solo per la MotoGP? E chi sono gli altri piloti? "

