Il Motomondiale fa tappa in Malesia. In vista del 18esimo appuntamento dela stagione, i due piloti Honda mostrano motivazioni diverse. Marc: "Non è il momento di rilassarci". Jorge: "Riprendiamo da Motegi"

Il Motomondiale si prepara al penultimo appuntamento del 2019. La tournée extraeuropea del circus della MotoGP si conclude a Sepang, sede del GP di Malesia. La Honda arriva a questo appuntamento con il titolo costruttori già conquistato nella gara di casa di Motegi, e con due piloti dagli stati d'animo diversi. Marc Marquez, col Mondiale conquistato già a Buriram, va a caccia di qualche altro record negli ultimi due weekend della stagione. Jorge Lorenzo, invece, è alla ricerca di riscatto dopo l'ennesimo GP negativo, concluso all'ultimo posto. Entrambi hanno espresso la voglia di dare il massimo nelle dichiarazioni in vista dell'appuntamento malese.

Marquez: "Vogliamo vincere. Yamaha e Ducati saranno competitive"

Il campione in carica Marquez dimostra di avere ancora voglia di vincere: “Abbiamo centrato una grande vittoria in Australia. Io e il team Repsol stiamo lavorando molto bene insieme sulla moto. Arriviamo all'ultima gara della tripla, ma non è assolutamente il momento di fermarci e rilassarci". Il catalano riconosce i suoi principali rivali nella rincorsa alla 12esima vittoria stagionale: "Sepang è un'altra pista in cui penso che la Yamaha sarà veloce, così come la Ducati. L'obiettivo però è ovviamente quello di lottare nuovamente per la vittoria. Vedremo come andrà il fine settimana, e ci adatteremo come serve. "

Lorenzo: "Buoni ricordi a Sepang"

Lorenzo mostra ottimismo per il prossimo GP: “A Sepang ho ottenuto buoni risultati in passato. All'inizio di questa stagione non sono stato in grado di provare a Sepang a causa del mio infortunio durante l'allenamento. Il mio team però era lì per i test, quindi già abbiamo alcune idee su cosa fare con la moto". Il maiorchino deve rifarsi dopo l'ultimo posto a Phillip Island: "Rispetto all'Australia, il circuito in Malesia dovrebbe adattarsi di più alle mie caratteristiche di guida, e penso che potremo tornare ai progressi mostrati a Motegi. Vedremo come procederà il weekend".