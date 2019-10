Questo weekend si torna in pista in Malesia: gara di MotoGP domenica alle 8 in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

Secondo posto in Australia, terzo gradino del podio in Qatar e in Germania, 133 punti in totale, 9° posto nella classifica mondiale: questo finora il bilancio di Cal Crutchlow nel 2019, un'annata non esente da polemiche. Dalle dichiarazioni sulla difficoltà di guidare una Honda cucita addosso a Marquez, alle critiche alla Michelin, alla stoccata al compagno di team Nakagami (non all'altezza di avere la stessa fornitura dei piloti ufficiali), non si può dire che l'aplomb sia la caratteristica principale dell'inglese. Stavolta oggetto della stilettata è il compagno di squadra ad interim Zarco, che terminerà il campionato nel team LCR al posto dell'infortunato Nakagami (che si è operato con successo alla spalla destra).

Voci di paddock proiettano il francese nella squadra ufficiale al posto di Lorenzo, nella prossima stagione, ma Crutchlow è categorico: "E’ stupido continuare a pensare che Zarco possa sostituire Lorenzo sulla Honda. – ha detto ai francesi di Paddockgp - Molte persone lo sperano, ma mettere Johann nel team ufficiale sarebbe una scommessa molto rischiosa. Adesso Jorge ha dei problemi, ma quando tornerà competitivo probabilmente sarà più veloce di Zarco".

E non è tenero nemmeno sulla prestazione di Phillip Island, dove Zarco è arrivato 13esimo a 26,7" da Marquez e 15,3" da lui (e 40" davanti a Lorenzo): "Sicuramente le condizioni meteo non erano favorevoli, e inoltre è appena salito sulla Honda. Ma mi aspettavo di più da Zarco, ha usato una moto del 2018 più semplice della mia, e su una pista come questa avrebbe dovuto fare meglio. E' pur sempre un due volte campione del mondo della Moto2 ed è alla terza stagione in MotoGP".