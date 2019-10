E' la settimana del GP in Malesia, Rossi punta al riscatto dopo il weekend di Phillip Island che ha lasciato un gusto dolceamaro alla Yamaha, con la caduta nel finale di Vinales (in lotta per la vittoria con Marquez) e l'8° posto del Dottore, alla guida del gruppo nei primi giri. "A Sepang abbiamo svolto dei test pre-stagionali, ma è sempre difficile capire a che punto siamo prima delle prime uscite in pista. Di sicuro lo scorso anno sono stato molto forte in Malesia", spiega fiducioso Rossi. Sul GP in Australia: "Anche se non è stata una gara fantastica sono emersi aspetti positivi. La pista di Sepang è una pista completamente differente da quella di Phillip Island, così come sono diverse le condizioni meteo. Sarà una domenica molto complessa dal punto di vista fisico, molto dispendiosa, ma siamo pronti a dare il nostro meglio". Ottimista anche Vinales: "Siamo stati molto competitivi in Australia: tutto il team ha svolto un ottimo lavoro, la moto era veloce, e anche il consumo delle gomme è stato positivo. Ci aspettiamo temperature molto alte, a differenza di Phillip Island, da questo punto di vista saranno utili i risultati dei test pre-stagionali".