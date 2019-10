E' la settimana del GP della Malesia, ma Vale guarda già al prossimo anno: "In questo momento non siamo competitivi, per cui abbiamo deciso di cambiare qualcosa, avrò un nuovo capotecnico: sono curioso di vedere come andrà". Sul weekend di Sepang: "Sono fiducioso, l'anno scorso ho corso qui la miglior gara della stagione".

Reduce dal record dei 400 GP disputati in carriera, siglato in Australia, Rossi è fiducioso in vista del weekend di Sepang: "L'anno scorso qui sono andato molto forte, è stata di sicuro la più bella gara dlela stagione, speriamo di confermarci quest'anno. Cercheremo di essere competitivi dalle prime libere del venerdì". Valentino si sofferma anche sulle novità in squadra nel prossimo anno (Munoz capotecnico al posto di Galbusera): "I risultati in pista sono una somma di fattori, contano pilota e team, purtroppo così ora non siamo competitivi per cui abbiamo fatto scelte diverse, vedremo come andrà l'anno prossimo. Sono contento e allo stesso tempo curioso, i risultati diranno se sarà stata la mossa giusta".