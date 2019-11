Sfuma il passaggio di Pasini nel Team Gresini: l'anno prossimo non sarà lui ad affiancare Bulega nel Mondiale di Moto2, favorito al suo posto Edgar Pons. Mattia non nasconde la propria amarezza: "Il budget conta più della meritocrazia, è chiaro. Eravamo molto vicini, evidentemente i risultati però non sono la priorità. Mi dispiace molto, ci credevo. Sto valutando altre strade ma non voglio illudermi, ora penso solo a chiudere bene la stagione e a divertirmi"

La gara di MotoGP domenica alle 8 in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). Moto3 alle 5, Moto2 alle 6.20