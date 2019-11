La cabina di commento è l’habitat naturale del telecronista, dove si convive fianco a fianco con la "voce tecnica". Una simbiosi che può durare anche ore, quando le dirette si prolungano come nel caso dei weekend del Motomondiale. Ecco che allora può capitare in una stagione di ritrovarsi in situazioni curiose, come successo a Mauro Sanchini. L’ex pilota si attarda a tornare in postazione dal bagno, ma per non farsi notare prova a gattonare alle spalle di Guido Meda. Una gag molto simpatica, che non è sfuggita a Vera Spadini. Nell’attesa, comunque, Sanchini aveva pensato bene di lasciare il telefono sul tavolo con la propria foto, giusto per non far sentire la sua mancanza...