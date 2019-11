Marquez: "Deciderà la Honda, io non c’entro niente"

Al termine delle qualifiche, Marc Marquez ha provato a fare chiarezza sul possibile passaggio di suo fratello alla Honda nel 2020: “Io non ho mai spinto mio fratello verso la Honda. Se mi dovessero chiedere un parere, ovviamente direi di sì, correre con Alex in MotoGP è il mio sogno, a prescindere che sia in Honda o in un altro team. Alex avrebbe degli svantaggi nel passare dalla Moto2 alla MotoGP attraverso il team ufficiale Honda, perché al suo fianco avrebbe un pilota come me che lotta per il Mondiale. Si fa sempre il paragone con il tuo compagno di squadra, infatti non tutti vogliono venire in HRC. Comunque sul sostituto di Lorenzo deciderà la Honda, io non c’entro niente. Se Alex dovesse vincere una gara in MotoGP davanti a me non sarei felice, perché io voglio vincere. Ma se proprio deve esserci un pilota che mi precede sul traguardo, allora mi piacerebbe che fosse Alex. Un conto è la fratellanza, un altro conto è la professionalità: nel box ognuno ha i suoi segreti, non dimentichiamo che lui è già campione del mondo in carica in Moto2.