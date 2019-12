1/18

Si è conclusa la sesta edizione della 100 km dei campioni, il tradizionale evento organizzato da Rossi nel proprio Ranch di Tavullia. La gara, che ha coinvolto 42 piloti provenienti da ogni parte del mondo (tra cui Dominique Aegerter, nella foto insieme a Valentino), ha regalato tantissime emozioni. Per riviverle insieme, non perdete lo speciale che andrà in onda a Natale su Sky Sport MotoGP dedicato proprio alla 100 km dei campioni, con contenuti e interviste esclusive