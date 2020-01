A Sepang, il più giovane dei fratelli Marquez avrà a disposizione tre giornate di test in più per girare sulla Honda: sarà in pista dal 2 al 4 febbraio nelle sessioni in programma per i collaudatori. E' quanto previsto nel nuovo regolamento per i debuttanti. La MotoGP resterà in Malesia fino al 9 febbaraio

Conto alla rovescia per il primo atto della stagione della MotoGP. Dal 7 al 9 febbraio, infatti, in Malesia si scenderà in pista per i primi test della stagione. Qualche giorno prima, dal 2 al 4, toccherà invece ai collaudatori. Assieme a loro, grazie a quanto previsto dal nuovo regolamento, gireranno in realtà anche altri piloti: sia quelli di Aprilia e KTM, quindi le Case che godono del regime di concessione, sia i debuttanti. E così Alex Marquez, che proprio a Sepang ha vinto l'ultimo titolo in Moto2, avrà più tempo per provare la Honda ufficiale dopo il passaggio nella classe regina ufficializzato lo scorso 18 novembre. Per il più giovane dei fratelli Marquez il 2 febbraio segnerà dunque l'inizio della nuova avventura nel Motomondiale; in quella giornata vedremo all'opera anche Brad Binder e Iker Lecuona.