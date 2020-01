Molto spesso definiamo i campioni dello sport “artisti”, per esaltare il loro talento e la loro cura nei gesti tecnici. Ma in questo caso, l’opera d’arte è proprio reale al 100%. Il pittore in questione si chiama Marc Marquez. Il pilota della Honda dipinge un quadro non con il classico pennello, ma utilizzando la ruota posteriore di una moto, una Cbr 1000 caratterizzata da una livrea in stile MotoGP. Lo spagnolo sfrutta il burnout per dipingere le tele alle sue spalle con i tre colori ufficiali del team Repsol Honda Hrc: blu, rosso e arancione. Alla fine arriva l’immancabile firma di Marquez sulla sua opera, come fanno i veri artisti. Il video è stato pubblicato sul sito ufficiale del team giapponese.