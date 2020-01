Marc Marquez si sta dando da fare per ritornare al massimo della forma nel 2020. Operatosi alla spalla destra il 28 novembre, il campione spagnolo ha ammesso di aver incontrato più difficoltà del previsto nel prepararsi per i primi test del 2020 sul circuito di Sepang. Sul proprio profilo Instagram, però, MM non perde la sua solita irriverenza, scherzando a proposito del suo infortunio con una 'gif' dei suoi allenamenti: "Trovate le differenze tra la spalla destra e quella sinistra". Un video anche di avvertimento per i rivali: l'allenamento (con tanto di ritorno in pista) per essere nella miglior condizione possibile per difendere il titolo non si ferma, anzi, continua senza alcun tipo di freno.