Quartararo sostituirà Rossi alla Yamaha dal 2021

Un giorno dopo il comunicato dell’ingaggio di Maverivck Vinales, la Yamaha sarebbe pronta a comunicare a brevissimo la scelta del secondo pilota, individuato in Fabio Quartararo. La decisione, presumibilmente presa in accordo con Valentino, apre per il campionissimo italiano due possibili scenari: a fine 2020 potrebbe optare per il ritiro o disporre di un posto in Petronas con moto ufficiale. Tutto dipenderà dai risultati della prima parte della stagione. La linea della Yamaha è quella di bloccare due dei piloti giovani più promettenti, paralizzando sul mercato le velleità della Ducati. Già qualche tempo fa Rossi aveva ipotizzato che correre con Petronas, nel caso in cui la Yamaha avesse puntato su Quartararo, potesse non essere una soluzione assurda.