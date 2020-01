In occasione della presentazione della moto 2020, il direttore generale fissa l'obiettivo per la nuova stagione per la casa di Borgo Panigale. E parla anche di mercato piloti: "Una situazione che potrebbe portare tensioni"

Giornata di presentazione per la Ducati: a Palazzo Re Enzo a Bologna è stata svelata la nuova moto che la casa di Borgo Panigale metterà a disposizione di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci per la prossima stagione. Il direttore generale della 'Rossa', Gigi Dall'Igna, ha espresso le sue aspettative sulla Desmosedici GP20.

"Vogliamo migliorare la potenza"

Dall'Igna ha iniziato analizzando le ultime prove svolte dalla Ducati a fine 2019: "Abbiamo fatto dei test positivi a Valencia ed Jerez, soprattutto a livello di telaio. Abbiamo finito i test al banco del motore e l’affidabiltà è stata ottima". Il direttore generale spiega i nuovi obiettivi della Rossa: "Vogliamo migliorare la potenza con più cavalli, senza però intaccare l’erogazione. Nell’ultimo giorno di test a Sepang o in Qatar porteremo la nuova carena, che possiamo definire come un’evoluzione di quella attuale".

"Nuovo forcellone in Qatar"

Dall'Igna anticipa una novità in programma per i test di Losail: "In Qatar porteremo anche un nuovo forcellone e dovremmo concludere lo sviluppo della moto prima dell’inizio della stagione. I piloti rimangono gli stessi, come d'altronde l'obiettivo, cercare di vincere il Mondiale". Lavoro in vista dei test che il direttore generale conferma anche ai microfoni di Sky, intervistato da Guido Meda: "La potenza cerchiamo di mettercela. Puntiamo a miglioare anche l'affidabilità. Ora come ora, però, stiamo lavorando molto sulla guidabilità: abbiamo due telai, i prossimi test, quelli di Sepang e quelli in Qatar saranno molto importanti proprio per quest'area".

"Proveremo una nuova carena"

Dall'Igna è consapevole che il rendimento dei test potrebbe influenzare le aspirazioni della Ducati per il 2020: "Abbiamo visto nei test sia di Valencia sia di Jerez che la moto è migliorata rispetto allo scorso anno. Partiremo sicuramente con quel telaio e con una soluzione di motore simile, anche se durante gli ultimi test abbiamo migliorato un po' le prestazioni del motore. Implementeremo, sia nei test in Malesia sia in Qatar, delle soluzioni migliorative per prestazioni, senza peggiorare la guidabilità. Nell'ultimo giorno a Sepang proveremo la nuova carena, che sarà un'evoluzione rispetto a quella dell'anno scorso, siamo andati avanti anche sotto questo punto di vista. C'è tanto lavoro da fare, speriamo di arrivare pronti alla prima gara in Qatar. Io credo che abbiamo le carte giuste. Sicuramente non partiamo da favoriti. Sarà complicato, ma potremmo farcela. Dobbiamo crederci".