Petrucci: "Sono contento di avere ancora una grande opportunità in Ducati, anche perché non sono contento di come ho finito il 2019. Mi sono reso conto dopo cosa mi funzionava, durante la stagione non capivo. Questo inverno però ho fatto chiarezza e a questo punto non vedo l’ora di cominciare. Ho voglia di salire in moto, che è la cosa che amo”.