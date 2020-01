Superbike, test Jerez. Risultati della giornata 2: Rea è il più veloce

La due giorni di test Superbike a Jerez si chiude nel segno di Jonathan Rea. Non soltanto il campione del mondo in carica non ha rinunciato a girare come annunciato nella prima giornata, ma addirittura ne ha approfittato per dare una dimostrazione di forza: soli diciannove giri all'attivo e prima posizione nella classifica dei tempi in 1'40"983. La Casa di Akashi salterà il test di Portimao in programma la prossima settimana e dovrebbe concentrandosi su una sessione di prove al Montmelò, tracciato che è entrato a far parte del calendario 2020 del mondiale delle derivate di serie.