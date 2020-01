L'ex pilota spagnolo ha passato una giornata in nerazzurro, dal giro al museo del club fino all'incontro con il presidente Steven Zhang, che gli ha consegnato la sua maglia interista personalizzata, ovviamente con il numero 99 sul retro. Un tuffo nel mondo del calcio, prima di un possibile ritorno in pista: il 5 volte campione del mondo è ad un passo dal tornare in sella, come collaudatore della Yamaha