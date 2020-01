Jorge Lorenzo è pronto a scendere in pista come tester della Yamaha al fianco dei collaudatori Nakasuga e Nozane. L’esordio del cinque volte campione del mondo, che ha annunciato il ritiro durante il weekend di Valencia, potrebbe avvenire già in Malesia per i test in programma a inizio febbraio. Il maiorchino non aveva nascosto la possibilità di rientrare in pista come collaudatore. L’operazione, chiusa da Lin Jarvis, fa parte di un rafforzamento generale voluto dalla Yamaha, che individua nel suo ex pilota ufficiale un abile sviluppatore di tutte quelle che sono le novità tecniche in arrivo nella prossima stagione: al momento non sarebbero previste wild card, che porterebbero a spot Lorenzo in gara.