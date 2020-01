La Yamaha ha reso ufficiale la decisione per li team da presentare in MotoGP per il 2021: al fianco di Maverick Vinales, fresco di rinnovo fino al 2022, ci sarà Fabio Quartararo, scelto per sostituire Valentino Rossi. Il pilota francese, reduce dal suo primo anno in top class (in cui ha conquistato il titolo di rookie), rimarrà nel team Petronas per un'altra stagione, per poi essere 'promosso' nel box ufficiale.

"Sono davvero entusiasta"

Dopo la comunicazione ufficiale, sono arrivate anche le prime parole di Quartararo: "Sono contento dell'accordo che il mio management ha realizzato negli ultimi mesi insieme a Yamaha. Non è stato semplice da stabilire, ma ora ho un piano chiaro per i prossimi tre anni e sono davvero felice". Un impegno che fa da stimolo per il pilota francese, che non vede l'ora di ritornare in pista: "Lavorerò sodo, come ho fatto l'anno scorso, e sono estremamente motivato a ottenere grandi prestazioni. Il periodo di pausa invernale è troppo lungo. Sono entusiasta di andare ai test di Sepang la prossima settimana per guidare la mia nuova YZR-M1, incontrare il mio team e tornare al lavoro".

In chiusura, Quartararo dimostra la voglia di onorare questo upgrade: "Voglio ringraziare Yamaha e Petronas, che mi hanno dato l'opportunità di salire in MotoGP nel 2019. Daremo il massimo per renderli orgogliosi di nuovo quest'anno".

Una gioia che Quartararo esprime anche sui social, con un post sul proprio profilo Instagram: "È un sogno! Non posso ringraziare abbastanza le persone che mi hanno sempre supportato, come i miei amici, il mio manager e la mia famiglia. Ringrazio ancora la Yamaha per credere in me per il futuro e al team Petronas".