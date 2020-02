In occasione della presentazione ufficiale della nuova Honda, il pilota spagnolo fissa l'obiettivo per la prossima stagione: difendere il titolo mondiale. "Gli avversari stanno lavorando molto, ma noi puntiamo a migliorare il nostro livello per vincere di nuovo"

Giornata di presentazione ufficiale per la Honda. A Giacarta, in Indonesia, il team giapponese ha mostrato la nuova moto da mettere a disposizione dei fratelli Marquez. Marc e Alex, campioni in carica rispettivamente in MotoGP e Moto2, iniziano così ufficialmente la loro prima stagione da compagni di box. Alle prese con il recupero dopo l'operazione alla spalla destra, Marc ha raccontato il suo avvicinamento alla nuova stagione, in cui dovrà ancora una volta difendere il titolo.

"Lotteremo ancora per il Mondiale"

Queste le parole di Marc Marquez: "Sono davvero contento di essere in Indonesia per questa presentazione, sappiamo di avere tanti tifosi qui". Il pilota inizierà la stagione numero 8 in MotoGP, tutte corse in sella a una Honda ufficiale: "Non vedo l'ora di iniziare con i test, sono molto motivato, lotteremo ancora una volta per vincere il titolo". Nel prossimo anno potrebbero esserci nuove insidie per il team HRC, ma Marc non ha paura: "Il 2020 sarà una stagione complicata, i nostri avversari stanno lavorando per migliorarsi, ma anche noi stiamo faticando tanto con il team per conquistare di nuovo il Mondiale, questo è ciò a cui puntiamo. La stagione 2019 è stata molto buona, cercheremo di fare ancora meglio nel 2020, provando ad aumentare il nostro livello".