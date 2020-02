In occasione dell'unveiling della nuova Suzuki GSX-RR, lo spagnolo fissa l'obiettivo per il prossimo Mondiale (da seguire tutto in diretta su Sky Sport MotoGP): "Mi sento un po' Suzuki nel DNA, quest'anno voglio raggiungere risultati importanti". Anche Mir punta ad alzare l'asticella: "Voglio portare il mio nome tra i top riders"

La Suzuki ha ufficialmente presentato la nuova moto per il 2020. A Sepang, teatro dei primi test ufficiali da venerdì 7 a domenica 9 febbraio (aggiornamenti in tempo reale su skysport.it), la casa giapponese ha mostrato la GSX-RR che Alex Rins e Joan Mir utilizzeanno nella prossima stagione. I due piloti spagnoli non hanno nascosto le proprie ambizioni.

Rins: "Quest'anno voglio vincere di più"

Le parole di Alex Rins dimostrano soddisfazione per l'anno appena trascorso: "L'ultima stagione mi ha portato una delle emozioni più esaltanti della terra, ovvero quella di vincere la mia prima gara. Era un sogno diventato realtà e anche la seconda vittoria è stata meravigliosa. Porterò quelle emozioni con me nel 2020, insieme alla consapevolezza della crescita che ho fatto. Una delle lezioni più importanti che ho imparato è come gestire meglio una gara, specialmente quando sono primo o in bagarre". Il pilota spagnolo si sente più dentro al mondo Suzuki: "Porterò una livrea speciale per i 60 anni di corse del team e questo mi rende orgoglioso. Une delle cose migliori dell'essere in Suzuki è il sentire un'atmosfera familiare, non so se fosse così anche in passato, ma a me sembra come di avere qualcosa della Suzuki nel DNA, insieme al costante sforzo per vincere, e penso che questo faccia realmente la differenza". Chiaro l'obiettivo stagionale: "Nel 2020 dobbiamo stare concentrati e ottenere buoni risultati, più podi per essere più sicuri e carichi di speranze, e anche più vittorie. Penso che questa sia la chiave del successo: a poco a poco, passo dopo passo, lavorando duramente tutti insieme".