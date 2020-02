MotoGP, test Sepang. Dovizioso: "La nuova gomma influenza la guida, dobbiamo lavorarci"

Le parole del ducatista a Sky Sport dopo la prima giornata di test in Malesia. "Era solo il primo giorno, non siamo riusciti a lavorare molto. Dobbiamo provare i materiali e soprattutto la nuova gomma, che sarà un aspetto decisivo". Più positivo Petrucci: "Nel pomeriggio sono riuscito a individuare la giusta strada". Alle 19.30 appuntamento con Paddock Live Show-Speciale Test Sepang su Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutti gli approfondimenti

Primo giorno di scuola in chiaroscuro per i piloti della Ducati sul circuito di Sepang. Andrea Dovizioso ha chiuso con l’undicesimo tempo, due decimi meglio di Danilo Petrucci, 14°. "Niente d grave, è normale all’inizio – ha detto a Sky Sport il forlivese -. Non abbiamo avuto molto tempo per lavorare, mi auguro che sabato ci siano condizioni migliori: dobbiamo provare alcuni materiali e lavorare sulla nuova gomma, che è un aspetto molto importante". Proprio la nuova gomma Michelin è il particolare che più preoccupa Dovizioso. "E’ diversa, la carcassa è più morbida e il pilota deve essere tarato per capire come aprire il gas – prosegue il ducatista -. Inoltre potrà influire sul setup. C’è margine di miglioramento, ci sono tante cose da scoprire. Infine un commento sulla nuova carena, una delle novità di questa prima giornata di test. “Dobbiamo provarla meglio, ho avuto un feeling strano".