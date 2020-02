La stagione della MotoGP è ufficialmente iniziata. Dopo aver ospitato gli Shakedown, Sepang è teatro della 3 giorni di test, primo banco di prova del 2020. La giornata di venerdì ha portato alla Yamaha il sesto tempo di Maverick Vinales e il decimo di Valentino Rossi. I due piloti hanno analizzato così il proprio rendimento in pista.

Rossi: "Abbiamo margini di miglioramento"

Queste le parole di Valentino: "È stata una giornata difficile, soprattutto a causa delle condizioni. Ha piovuto, quindi non abbiamo terminato il nostro programma, ma siamo comunque riusciti a fare poco meno di 50 giri. Il mio tempo su un giro e la mia posizione non sono fantastici, ma abbiamo funzionato bene". Con il compagno di squadra, però, il 'Dottore' condivide l'ottimismo per la M1 2020: "Dobbiamo conoscerla meglio. La prima sensazione è positiva, dobbiamo lavorare perché alcune cose sono andate bene, mentre altre sono state peggiori. Ma sono contento del primo giorno". Rossi scende anche più nello specifico a livello tecnico: "Lavori sempre sul telaio, sul motore e sull'elettronica. La moto 2020 è leggermente diversa da guidare, quindi dobbiamo capire meglio. Da un certo punto di vista, abbiamo un margine di miglioramento, ma d'altra parte non siamo partiti male e il feeling con la moto è abbastanza positivo".

Vinales: "Lavoreremo per nuove risposte"

Vinales ha analizzato la sua giornata: "Stiamo lavorando molto duramente. Onestamente, è già difficile trarre una conclusione, perché è solo il primo giorno. La sensazione è stata fantastica, un giro di 1:59.000 qui è sempre davvero molto buono per me". Un bilancio tutto sommato positivo, anche in vista del lavoro da fare nei prossimi due giorni: "In moto ho avuto le sensazioni che mi aspettavo. Dobbiamo andare avanti per avere risposte, perché abbiamo molte cose da testare, specialmente nella giornata di domani. Il terzo giorno mi concentrerò un po 'di più su me stesso. Il secondo giorno proverò molte componenti, quindi sarà difficile ottenere di nuovo una conclusione chiara. Ma il primo giorno di allenamento al caldo è stato buono". Già nato il feeling con la M1 2020: "Sono contento perché mi sono sentito subito bene sulla moto, il che è sempre molto positivo. Sono stato veloce, ho avuto un buon ritmo e non vedo l'ora che arrivi domani".