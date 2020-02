7/10

Una decisione a sorpresa, quella di tornare in sella, da parte di Jorge Lorenzo. Come lo era stata, lo scorso novembre, la comunicazione del ritiro, con cui aveva interrotto il contratto da pilota del team ufficiale Honda. Ai microfoni di Sky oggi ne ha parlato il team manager HRC, Alberto Puig: "Ci siamo comportati in modo corretto al 100% con Jorge. Non avremmo mai immaginato che gli sarebbe tornata la voglia di correre, non potevamo obbligare un pilota a continuare a scendere in pista. E' vero che Lorenzo porta con sé esperienza e conoscenza del nostro box, ma non avrá la bacchetta magica"