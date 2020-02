Valentino Rossi ha chiuso il terzo giorno di test sul circuito di Sepang con il quinto miglior tempo. Il "Dottore", che ha fermato il cronometro in 1.58.541 nel suo best lap, è molto soddisfatto del suo giro secco. "E’ stata la mia prima volta qui in 1.58 – spiega il pilota della Yamaha -. Sono nella top 5 e non distante dai primi, bene così". Il bilancio de test è positivo per il 46. "Sono felice dei tre giorni, in Yamaha stanno portando nuove cose, stanno lavorando bene e c’è una bella atmosfera. Anche con il mio team mi sto trovando bene – aggiunge a Sky Sport Rossi -. La moto è migliorata rispetto all’anno scorso. Certo, di alcune cose siamo soddisfatti e di altre meno". La MotoGP tornerà in pista per i test in Qatar. "Sarà interessante, perché con queste moto da una pista all’altra cambia molto. Bisognerà vedere che tipo di feeling avremo là, ma non penso che dovremo lavorare molto dal punto di vista tecnico".