L’immagine del giorno in Malesia è Jorge Lorenzo che dà indicazioni a Valentino Rossi: quattordici titoli mondiali in una foto che evoca ricordi dei duelli del passato e si proietta al futuro. Il maiorchino, dopo il ritiro dalle corse, ha intrapreso un nuovo ruolo da tester in Yamaha

Jorge Lorenzo in "borghese" che fa da coach a Valentino Rossi. L’immagine postata dai social della MotoGP è di quelle da ricordare. Malesia, seconda giornata di test a Sepang: nel box Yamaha si ragiona sulla M1 2020 e il maiorchino, tester della squadra giapponese dopo il ritiro dalle corse, si è subito calato nel suo nuovo ruolo. Valentino ascolta interessato l’ex compagno di squadra. I duelli del passato sono ormai alle spalle. Anche Lorenzo ha apprezzato la foto: il maiorchino ha risposto su Instagram all'account della MotoGP, postando due capre per riferirsi a due "greatest of all time", "i migliori di sempre" (in inglese capra si traduce proprio con "goat") e l'emoticon corrispondente al top. Domenica, nell'ultima giornata di test, il maiorchino debutterà ufficialmente come test rider Yamaha.