Kawasaki-Rea, punti deboli? Pochi, solo il motore

In attesa dell’ultima sessione di test pre-season Superbike a Phillip Island, facciamo il punto con Max Temporali sulla Kawasaki dominatrice con Jonathan Rea degli ultimi 5 campionati. Team e pilota sono i favoriti numero 1 per il titolo, ma la concorrenza si è decisamente rafforzata. Il mondiale Superbike, Supersport, Supersport300 live su SkySport MotoGP dal 29 febbraio con il Round di apertura in Australia