Il personaggio

Fin qui il Colin Edwards pilota, ora passiamo a quell’incredibile personaggio che è stato ed è (fa le telecronache per la BBC) "Texas Tornado". Come indicano luogo di nascita e soprannome è un texano assoluto, al 100%. Nel suo “Boot camp” si insegna ad andare in moto, certo, ma anche a sparare. Nel suo Ranch Colin organizza infatti anche gare su un tracciato da dirt track chiamate Dirt War e Mad Dog. Denominazioni che sono un programma. Pur essendo un texano duro e puro, lui è simpatico e divertente. Quando guidava l'Aprilia RS cube al Sachsenring la moto si incendiò di colpo, lui apparve guidare una palla di fuoco impazzita e fu costretto a gettarsi dalla moto. Un paio d'ore dopo lo incontro nell'Hospitality della casa italiana con in braccio uno dei suoi bambini, allora poco più che neonato. Mi avvicino da dietro con una sigaretta in bocca e gli tocco la spalla dicendo ”Hai da accendere?”. Lui anziché tirarmi un cazzotto texano mi abbraccia ridendo come un pazzo.

Edwards ha il vizio di masticare tabacco, roba che qui da noi non vedevo da vari decenni. Bè, una volta sono seduto di fianco a lui in un volo intercontinentale, non mi ricordo quale. Lui mastica e sputa in una bottiglietta di coca-cola adibita a scarico portatile. Dopo qualche ora gli chiedo di farmene assaggiare un sorso e ancora una volta la cosa lo ha fatto ridere come un pazzo. A lui piacciono quelle cose un po' campagnole all'americana, non troppo raffinate. Per lui barbecue, birra e sparare (anche cavolate) è il massimo dopo la famiglia bellissima e molto unita: la moglie Alyssia e tre figli. Poi ci sono ancora le moto, la caccia e le telecronache per la BBC che lo tengono ancora molto presente e legato al mondo dei Gran Premi. Ha anche una curiosa e divertente abitudine: quella di utilizzare una specie di cannone ad aria compressa col quale spare magliette col suo logo al pubblico seduto nella tribuna di fronte ai box.