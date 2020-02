La nuova stagione di MotoGP è ormai alle porte. Dopo la prima fase di test a Sepang, continua la serie di presentazioni dei diversi team in vista dell'8 marzo, data della prima gara in programma a Losail, in Qatar (da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP). A San Valentino è toccato alla Ducati Avintia, team satellite della casa di Borgo Panigale, mostrare la moto 2020.

Nell'evento organizzato ad Andorra, sono stati i due piloti del team, Johann Zarco e Tito Rabat, a svelare (come si vede nel video sopra) la Ducati con cui affronteranno il mondiale. Per il pilota francese si tratta del primo anno con il team, dopo la rottura con KTM e i 3 GP corsi a fine 2019 con la Honda Lcr. Terza stagione nel box Avintia invece per Rabat.