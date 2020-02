Si è svolta a Misano, nel circuito intitolato a Marco Simoncelli, la presentazione del team SIC58 Squadra Corse. La scuderia è pronta a partecipare per il quarto anno consecutivo al Mondiale Moto3. Paolo Simoncelli ha confermato i due piloti della passata stagione: Tatsuki Suzuki e Niccolò Antonelli. Mattia Casadei rappresenterà il team in MotoE. Il Motomondiale è tutto da vivere su Sky, in diretta tv gara dopo gara su Sky Sport MotoGP e sul web con gli aggiornamenti di skysport.it: si parte l'otto marzo con il GP del Qatar