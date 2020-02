Comunque 115 vittorie, 9 titoli mondiali, 234 podi.

Bene se sapete, ricordate tutto ciò, magari reso ancora più bello da qualche particolare delle varie feste con Fan Club, magari perché ricordate pezzi di intervista, battute, scenette, travestimenti….

Se addirittura come me avete avuto la fortuna assoluta di aver vissuto dal vivo tutti i mondiali, gran parte delle vittorie, qualche momento difficile come il botto in prova a Donington, la frattura di tibia e perone del Mugello 2010, l’impossibilità di tirare fuori qualcosa da quella Ducati là, ci avete scherzato a cene, in giro per aeroporti, e avete cercato di capirlo arrivereste, credo, alla mia stessa conclusione. Questa: Valentino Rossi corre per amore e sfrenata passione. Il suo amore è la moto, in particolare lei, quella coi 3 diapason sul serbatoio, il motore coi 4 cilindri in linea, così snella, elegante, quella che ti dà quelle sensazioni, quelle vibrazioni, quelle emozioni lì, roba che cerchi e che trovi. Più spesso con lei, la M1 è amore, quando la guida spesso trova, o comunque cerca, quell’estasi assoluta. Finchè riusciranno a provare piacere, rispetto, emozioni, certezze e sorprese, emozioni, passione di livello altissimo come è stato per tutta la vita, Rossi andrà avanti e farà bene.

Solo lui può decidere se quello che riceve e quello che dà sono abbastanza per continuare oltre le sue nozze d’argento con il mondiale.