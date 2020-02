Possibile essere competitivi anche superati gli anta? Sì... se sei un campione. Valentino lo ha già dimostrato l'anno scorso, l'obiettivo è ribadirlo una volta di più dall'8 marzo (prima gara del Mondiale 2020, in Qatar) in avanti. Nel giorno in cui compie 41 anni rivediamo i colleghi degli altri sport da cui può trarre spunto: dal calcio al tennis passando per golf e F1, ecco la carica dei 41enni (e oltre...)